Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Ankara'da bir hastanenin acil servisine ağır yaralı olarak getirilen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir kişinin yakınları hastaneyi basarak sağlık çalışanlarına saldırma girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.