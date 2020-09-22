Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavganın ardından ağır bir şekilde yaralanıp Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen A.Ö., acil serviste çalışanların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ardından A.Ö.'nün öldüğünü duyan yakınları ise acil servisi basıp sağlık çalışanlarına saldırma girişiminde bulundu. Sağlıkçıların kendilerini korudukları anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" İfadelerini kullandı.
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