  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Ankara'da bir hastanenin acil servisine ağır yaralı olarak getirilen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir kişinin yakınları hastaneyi basarak sağlık çalışanlarına saldırma girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavganın ardından ağır bir şekilde yaralanıp Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen A.Ö., acil serviste çalışanların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ardından A.Ö.'nün öldüğünü duyan yakınları ise acil servisi basıp sağlık çalışanlarına saldırma girişiminde bulundu. Sağlıkçıların kendilerini korudukları anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" İfadelerini kullandı.

Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!

Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?

Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştıKayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı

Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdıDiyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı

 

22 Eylül 2020 Salı 09:13
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Marmaray seferleri normale döndü!
Marmaray seferleri normale döndü!
Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı
Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı
Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı
Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı
Duygu Çelikten yeni gelişme! Ormanlık alanda ölü bulundu
Duygu Çelikten yeni gelişme! Ormanlık alanda ölü bulundu
Korku evindeki evlilik teklifiyle sevgilisinin aklını aldı!
Korku evindeki evlilik teklifiyle sevgilisinin aklını aldı!
Tüm organları ters denildi! Canı pahasına bebeğini dünyaya getirdi
Tüm organları ters denildi! Canı pahasına bebeğini dünyaya getirdi
Ordu'da bir babanın evlat hasreti yürekleri burktu!
Ordu'da bir babanın evlat hasreti yürekleri burktu!