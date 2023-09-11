Acil servistekl arbede güvenlik kameralarına yansıdı

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde alkollü olduğu belirlenen 2 şahsın yakınlarını ziyaret için geldiği hastanede güvenlik görevlileri ile yaşadığı tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Acil servistekl arbede güvenlik kameralarına yansıdı

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde alkollü olduğu belirlenen 2 şahsın yakınlarını ziyaret için geldiği hastanede güvenlik görevlileri ile yaşadığı tartışma güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışmanın ardından göğsüne darbe eden güvenlik görevlisi olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürülen güvenlik görevlisinin tedavisi sürerken, gözaltına alınan 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi yakınları ziyaret etmek için hastaneye geldi. Kurallar nedeniyle acil bölüme alınmayan şahıslar güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle şahıslardan biri güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne yumruk attı. Polisin müdahalesi sonrası arbede sona ederken, çıkan arbede göğsüne darbe alan güvenlik görevlisi kısa bir süre sonra hastane içerisinde yere yığıldı. Kalbinin durduğu belirlenen güvenlik görevlisi Sağlam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonra tekrar yaşama döndürüldü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam kalp damarlarında darlıklar nedeniyle ameliyat olacağını öğrenildi. Arbedenin ardından gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş: "Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın üzerine yürüyorlar"

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, alkollü olduğu belirlenen şahısların güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdüğünü belirterek, "İki şahıs Acil Servis'te hastalarının olduğunu beyan ederek içeriye girmek istiyorlar. Acil servisimize gelen bütün hastaların yakınları belli kurallar çerçevesinde alınabiliyor. Arkadaşlarımız ziyaret için şuan uygun olmadığını söylüyor. Alkollü olduğu ortaya çıkan şahıslar ile güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla bir arbede yaşanıyor. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın üzerine yürüyorlar. Olay sakinleştiriliyor. Sonrasında bizim güvenlik görevlilerimizden bir tanesi ani olarak bilinç kaybıyla kalbinin durması sonucunda yere düşüyor. Arkadaşlarımız orada derhal müdahale ediyor ve kalbini çalıştırıyorlar. Sonrasında acil anjiyo grafiği yapılıyor. Anjiyo soncunda kalp damarlarında darlıklar olduğu tespit ediliyor. Darlıkların ameliyatsız giderilemeyeceği kararı alınıyor. Bugün ameliyat olacak. Şuan yoğun bakımda. Genel durumu iyi. Özellikle vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın çok önemli bir kısmı sağlık teşkilatı ve sağlık mensuplarının değerini biliyor, davranması gerektiği gibi davranıyor. Ama bazı kendini bilmez şahıslar bizlerin insanlarımıza hizmet etmemizin önünde engel olacak şekilde işimize zorlaştırıyor. Bazen sözlü bazen fili bazen hiç istemediğimiz müdahalelerle karşılaşıyoruz. Bu bizi üzüyor. Yetkililerin bu konuda gerekli düzenlemeleri yaptığını eğer gerekli ise bundan sonra bu tip menfur olayların meydana gelmemesi için en üst düzey önlemlerin alınması talep ediyoruz. Kişiler gözaltına alındı. Sonrasında da yargılanmak üzere serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Acil servistekl arbede güvenlik kameralarına yansıdı

Acil servistekl arbede güvenlik kameralarına yansıdı

Acil servistekl arbede güvenlik kameralarına yansıdı

Acil servistekl arbede güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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