Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı Maaşları

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı maaşı 9750_TL, En yüksek ise 16500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3259.08

Meslek Adı :

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlıkla İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayan, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapan ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayan, kayıpları en aza indiren, görev alacağı birimi sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulamak, b) yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapmak,

c) her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlamak,

d) kayıpları en aza indiren, görev alacağı birimi sevk ve idare etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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