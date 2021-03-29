Uzman isimler açıkladı: Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının koruma süresi ne kadar?Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?Show TV Kırmızı Kamyon dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?Hangi namaz sadece Ramazan ayında kılınır?Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?2021 Ramazan Bayramı ayın kaçındadır, hangi günler tatil?29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Nisan'da okullar tatil olacak mı 2021? Nisan'da ara tatil var mı?Gaziantep'teki çok sayıda öğretmende koronavirüs tespit edildi! Okul karantinaya alındıÇok Güzel Hareketler 2'den kahreden haber! Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Taban Puanları 2021 ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Başarı Sıralamaları 2021 ÖSYM-YÖK tarafından açıklandı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü için derlediğimiz taban puanlara ve başarı sıralamalarına haberimizde yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) taban puanları 2021 ile başarı sıralamalarını bu bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar için araştırdık ve haberimizde sizler için tablo halinde düzenledik. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümünün üniversiteler bazında taban puan sıralamaları 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gösterildiği şekildedir.  Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) taban puanları 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Haberimizde yer alan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından açıklanmış bulunan en son güncel taban puan ve başarı sıralamalarıdır.

Aşağıda yer alan tabloda Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü ile ilgili olarak “Tercih Edilmedi” yazılmış olması ilgili bölüme hiç kimsenin yerleşmediği ve kontenjanın tamamının boş olduğu anlamına gelmektedir

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:

Üniversite Adı

Bölüm

Taban Puan

TBS (0.12) 2020

Kont.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

282,36982

302543

60+2

Selçuk Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

275,28954

324768

50+2

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

268,78572

347267

80+2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

267,24891

352943

40+1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

264,07031

365046

60+2

Aksaray Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

262,66274

370645

60+2

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

258,08853

389169

40+1

Gümüşhane Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

248,29174

433800

60+2

Aksaray Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

246,02596

445074

40+1

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

245,97296

445347

70+2

Bayburt Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

245,93702

445537

40+1

Artvin Çoruh Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

244,96382

450475

40+1

Gümüşhane Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

241,84585

466952

60+2

Ardahan Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

234,63226

508083

40+1

Munzur Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

233,77233

513424

60+2

Girne Amerikan Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

Dolmadı

Dolmadı

3+0

taban-puan.jpg 

Önemli Not: Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü için verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2020 yılında yerleşen adayların verileridir. Haberimizde yer alan taban puan ve başarı sıralaması verileri ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış bulunan güncel verilerden derlenmiştir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT