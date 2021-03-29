Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Taban Puanları 2021 ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Başarı Sıralamaları 2021 ÖSYM-YÖK tarafından açıklandı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü için derlediğimiz taban puanlara ve başarı sıralamalarına haberimizde yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) taban puanları 2021 ile başarı sıralamalarını bu bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar için araştırdık ve haberimizde sizler için tablo halinde düzenledik. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümünün üniversiteler bazında taban puan sıralamaları 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gösterildiği şekildedir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) taban puanları 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Haberimizde yer alan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından açıklanmış bulunan en son güncel taban puan ve başarı sıralamalarıdır.
Aşağıda yer alan tabloda Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü ile ilgili olarak “Tercih Edilmedi” yazılmış olması ilgili bölüme hiç kimsenin yerleşmediği ve kontenjanın tamamının boş olduğu anlamına gelmektedir
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı
Bölüm
Taban Puan
TBS (0.12) 2020
Kont.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
282,36982
302543
60+2
Selçuk Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
275,28954
324768
50+2
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
268,78572
347267
80+2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
267,24891
352943
40+1
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
264,07031
365046
60+2
Aksaray Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
262,66274
370645
60+2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
258,08853
389169
40+1
Gümüşhane Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
248,29174
433800
60+2
Aksaray Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
246,02596
445074
40+1
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
245,97296
445347
70+2
Bayburt Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
245,93702
445537
40+1
Artvin Çoruh Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
244,96382
450475
40+1
Gümüşhane Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
241,84585
466952
60+2
Ardahan Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
234,63226
508083
40+1
Munzur Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
233,77233
513424
60+2
Girne Amerikan Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
Dolmadı
Dolmadı
3+0
Önemli Not: Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü için verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2020 yılında yerleşen adayların verileridir. Haberimizde yer alan taban puan ve başarı sıralaması verileri ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış bulunan güncel verilerden derlenmiştir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz.