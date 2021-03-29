Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) taban puanları 2021 ile başarı sıralamalarını bu bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar için araştırdık ve haberimizde sizler için tablo halinde düzenledik. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümünün üniversiteler bazında taban puan sıralamaları 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gösterildiği şekildedir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) taban puanları 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Haberimizde yer alan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından açıklanmış bulunan en son güncel taban puan ve başarı sıralamalarıdır.

Aşağıda yer alan tabloda Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü ile ilgili olarak “Tercih Edilmedi” yazılmış olması ilgili bölüme hiç kimsenin yerleşmediği ve kontenjanın tamamının boş olduğu anlamına gelmektedir

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:

Üniversite Adı Bölüm Taban Puan TBS (0.12) 2020 Kont. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 282,36982 302543 60+2 Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 275,28954 324768 50+2 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 268,78572 347267 80+2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 267,24891 352943 40+1 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 264,07031 365046 60+2 Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 262,66274 370645 60+2 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 258,08853 389169 40+1 Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 248,29174 433800 60+2 Aksaray Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 246,02596 445074 40+1 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 245,97296 445347 70+2 Bayburt Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 245,93702 445537 40+1 Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 244,96382 450475 40+1 Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 241,84585 466952 60+2 Ardahan Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 234,63226 508083 40+1 Munzur Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 233,77233 513424 60+2 Girne Amerikan Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Dolmadı Dolmadı 3+0

Önemli Not: Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü için verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2020 yılında yerleşen adayların verileridir. Haberimizde yer alan taban puan ve başarı sıralaması verileri ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış bulunan güncel verilerden derlenmiştir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz.