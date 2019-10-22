Açılan sergi ile ihtiyaç sahiplere destek oluyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri vakfı (İHH) Eskişehir şubesi, "Her Sınıfın Yetim Kardeşi Var" projesi çerçevesinde tanıtımının yapılacağı ve gelirinin Eskişehir İHH çalışmalarında kullanılacağı "Hat sergi"'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi dün saat 17.00'de, Eskişehir İHH, Milli eğitim müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen işbirliği ile düzenlenen hat sergisi Eskişehir Kültür Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen'e bağlı sendikalar, siyasi partiler, İl Göç Müdürlüğü yetkilileri ve birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Taşbaşı Kültür Merkezinde açıldı.

Serginin gelirinin tamamının Eskişehir İHH'nin yardım ve yetim çalışmaların faaliyetlerinde kullanılmak üzere birbirinden değerli hat çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Her Sınıfın Yetim Kardeşi Var" projesinin tanıtımı yapılan açılışta sergilenen hat çalışmaları 27 Ekim 2019 pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İHA