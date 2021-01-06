Acılı adam çaresiz: Psikolojik rahatsızlıkları olan eşi fuhuşa zorlandı, çocukları cinsel istismara uğradı! Niğde'de yaşayan 3 çocuk babası H.A., bipolar bozukluğa sahip eşinin Adana'ya gittiğini ve burada fuhuşa zorlandığını, iki kızının ise annelerinin yanına gitmek isterken cinsel istismara uğradığını belirtti. Eşine seslenen acılı adam, "Çaresizim. Ne olur evine dön. Seni fuhşa sürükleyenleri adalete teslim edelim" dedi.

1 18 Niğdeli H.A, iki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını ve bipolar bozukluk isimli psikoojik rahatsızlığa sahip olduğunu iddia ettiği eşini arıyor. Karısını bulma umuduyla Adana'ya giden H.A.,"Çaresizim. Ne olur evine dön. Seni fuhşa sürükleyenleri adalete teslim edelim" dedi.