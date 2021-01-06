Acılı adam çaresiz: Psikolojik rahatsızlıkları olan eşi fuhuşa zorlandı, çocukları cinsel istismara uğradı!
Acılı adam çaresiz: Psikolojik rahatsızlıkları olan eşi fuhuşa zorlandı, çocukları cinsel istismara uğradı!
Niğde'de yaşayan 3 çocuk babası H.A., bipolar bozukluğa sahip eşinin Adana'ya gittiğini ve burada fuhuşa zorlandığını, iki kızının ise annelerinin yanına gitmek isterken cinsel istismara uğradığını belirtti. Eşine seslenen acılı adam, "Çaresizim. Ne olur evine dön. Seni fuhşa sürükleyenleri adalete teslim edelim" dedi.