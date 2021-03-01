Acılı çiğ köfte yüzünden müşteriden dayak yiyen iş yeri çalışanı şikayetçi oldu! İşte açıklamaları

Yılmaz Koç, ifade vermek için adliyeye gittiği sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saat 21.15'te dükkanda beklerken bir müşterinin geldiğini söyledi.

MÜŞTERİ ALKOLLÜYDÜ

Gelen müşterinin alkollü olduğunu anlatan Koç, acısız çiğ köfte istediğini ve yapıp verdiğini söyledi. Yemeğe başladıktan sonra 2 arkadaşının daha geldiğini ve onlara da dürüm istediğini, nasıl olsun diye sorduğunda onlara acılı olsun dediğini söyledi. Koç, diğer 2 dürümü ayarlarken yanına gelen müşterinin kendisine yaptığı dürüm için "Acılı olmuş" dediğini söyledi. Bunun ardından acısız yaptığını ama isterse tekrar yapabilirim dediğini açıkladı.

"GEL TADINA BAK"

Bu teklife rağmen sinirlenen müşteri, "Gel tadına bak" diyerek çiğ köfte dürümünü ona fırlattığını söyleyen Koç, hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip saldırdığını ve kendisinin müşteriyi sakinleştirmek için çabaladığını ama sakinleşmediğini söyledi. Saldırgan şahısın, arkasından gelen başka müşteriyi görünce dükkandan çıktığını belirtti.

İŞTEN ÇIKMADI İZİN ALDI

Koç, işinden ayrılmadığını hem dinlenmek hem de ailesinin rahat etmesi için izin aldığını vurgulayarak bir süre sonra tekrar işine döneceğine, işten çıkma gibi bir durumunun olmadığın söyledi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Kendisinin müşteriye karşı hiçbir şekilde üfür ya da hakaret söyleminin olmadığını söyleyen Koç," Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim." diye konuştu.