Acılı olduğu gerekçesiyle darp edilmişti! O çiğ köfteciyi bu sefer akrabalar saldırdı
Afyonkarahisar'da çiğ köfteyi acılı yaptığı gerekçesiyle dükkan çalışanı Y.K'yı darp eden Gurur Ş., geçtiğimiz gün polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Olayın ardından bugün ise aynı çiğ köfteciye Gurur Ş.'nin akrabaları saldırıda bulundu. Polis ise şahısları bularak gözaltına alıp adliyeye sevk etti.
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02 Mart 2021 Salı 10:09
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