Acımasız anne kızını ayının bulunduğu alana attı!
Özbekistan'da yaşandığı öğrenilen olayda bir anne kızını acımadan ayının bulunduğu alana itti. Tüm yaşanalar anbean güvenlik kameralara yansıdı.
Özbekistan'da bulunan hayvanat bahçesinde yaşanan olayda bir anne, 3 yaşındaki kızını ayının bulunduğu alana attı.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde anne önce 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçirdi saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itti. Zuzu ismindeki ayı, çocuğa doğru yaklaşırken 6 görevli alana girerek küçük kızı son anda kurtardı.