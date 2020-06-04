Acımasız kız ayakkabı için annesini merdivenlerden itti

Alışveriş esnasında istediği ayakkabıyı almadı diye öfkelenerek annesini merdivenlerden iten genç kızın gösterdiği şiddet bir anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Genç kızın annesine karşı acımasız tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" hastagi ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp ettiği ve ardından da ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor.

ÇEVREDEKİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Annesini merdivenlerden iten kızın sözleri mağazadaki kişileri çileden çıkarttı. Merdivenlerin başında duran kız "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırdı. Mağazada bulunan diğer müşteriler genç kıza "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterdi.

Müşterilerin isyanını duymazlıktan gelen genç kız annesine "Çıkacaksan 'çık' diyorum. Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırmaya devam etti.

İstediği ayakkabıyı almadı diye annesini dövüp merdivenden aşağı itmek nasıl bir ahlaksızlık?



Bu dünya nereye gidiyor böyle?#anneyekalkanellerkırılsın pic.twitter.com/f7Ikkh4lva — SON LAİK BÜKÜCÜ ?? (@TheLaikYobaz) June 3, 2020

Genç kızın düşürdüğü annesini ayağa kaldıran bir müşteri "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek kızı eleştirdi.

ACIMASIZ EVLADIN ANNESİNE YAPTIĞI ZALİMLİK ÇOK KONUŞULDU

Söz konusu video sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter kullanıcıları #anneyekalkanellerkırılsın etiketiyle genç kızı eleştirdi.