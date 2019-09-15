Acıpayam depremi sonrası değerlendirme toplantısı

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, değerlendirme toplantısında, Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin yaralarının sarılması için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi.

Bozkurt'ta, 20 Mart'ta meydana gelen, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü, aletsel büyüklüğü 5.5 olan deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan'ın başkanlık yaptığı toplantıya; Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Etiz de katıldı. Vali Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı'mız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Gayretimiz bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan normal yaşantılarını sürdürülebilir duruma gelmeleri" dedi.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Acıpayam depremiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda, deprem sonrası afet bölgesinde hasar gören 21 mahallede yaşayanlar için 2 merkez çadır ile kentte toplam 1640 çadır kurulduğu, 3 bin 32 battaniye, 1358 yatak dağıtıldığı belirtildi. Afetzedelerin geçici barınmalarının sağlanabilmesi amacıyla 268 konteyner dağıtıldığı açıklandı.

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DHA