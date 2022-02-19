Açkıcı ne demek, TDK'ya göre Açkıcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açkıcı ne demek? Açkıcı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açkıcı kelimesi. Peki açkıcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açkıcı nedir, açkıcı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇKICI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açkıcı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açkıcı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açkı yapan kimse, perdahçı

- Anahtarcı

