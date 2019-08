Açlık Oyunları filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda?

Açlık Oyunları filmi bu akşam televizyon ekranlarında oynuyor. Bundan dolayı internette araştırılmaya başlandı. Peki Açlık Oyunları filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Tüm merak edilenler haberimizde.

AÇLIK OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve ardından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çöküş içerisine girmiş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan ‘Panem’ ismindeki bir ülkeye çevirmiştir. Bu yeni ülkede her yıl eyaletlerden kura ile seçilen ikişer genç, ‘Açlık Oyunları’nda yarışıyor. Sözde eğlence olarak düzenlenen ve gerçekte halka gözdağı vermeyi amaçlayan bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da canlı olarak izleniyor. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini öldürerek hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katniss Everdeen’in 16 yaşındaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla ünlü eyaletin 'kadın yarışmacısı' olarak seçilince, Katniss de kardeşinin yerini almak için gönüllü oluyor. Erkek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta kalmak için amansız bir mücadele içerisine giriyor.

AÇLIK OYUNLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Açlık Oyunları, Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanarak beyaz perdeye taşındı. Başrollerinde Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Lenny Kravitz, Stanley Tucci ve Elizabeth Banks’ın yer aldığı The Hunger Games, daha sonra, ‘Ateşi Yakalamak’ ve ‘Alaycı Kuş’ serisi ile devam ediyor.

AÇLIK OYUNLARI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Açlık Oyunları filmi Kanal D ekranlarında saat 20:00'de yer alacak

JENNIFER LAWRANCE KİMDİR?

Jennifer Shrader Lawrence ( 15 Ağustos 1990), Oscar, Altın Küre, SAG sahibi ABD'li aktris.

Kentucky’de bulunan Kammerer Middle School ismindeki okulda okumuştur. Liseden 2 14 yaşında oyuncu olmaya karar verdiğinde ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuş, böylelikle 2006’da televizyon yapımlarıyla oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2008’de Jason Freeland’in yönettiği Garden Party isimli filmde küçük bir rol oynadı. Aynı yıl Guillermo Arriaga‘in yönettiği büyük bir yapım olan The Burning Plain’da Charlize Theron ve Kim Basinger birlikte oynadı. Bu rolüyle Venedik film festivalinde Marcello Mastroianni ödülünü aldı.

2009 yılında “The Beaver” filminde Mel Gibson ve Jodie Foster ile birlikte oynadı.2010 yılında başrol oynadığı Debra Granik‘in yönettiği “Winter’s Bone” isimli film Sundance Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü aldı. Bu filmden sonra onunla karşılaşan Steven Spielberg‘ün onu durdurup “Sen, o Jennifer Lawrence mısın?” diye sorduğu dilden dile dolaşıyor.

2011 yılında Jennifer Lawrence X-Men: First Class filminde şekil değiştiren karakter Mystique rolünde oynadı.

2012 yılında “Açlık Oyunları” filmi ile şöhrete kavuşan ardından rol aldığı “Silver Linings Playbook” (Umut Işığım)” filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü aldı.

Filmleri:

2006 – Company Town (Dizi)

2006 – Monk (Dizi)

2007 – Cold Case (Dizi)

2007 – Donald Gray Show (Dizi)

2007 – Not Another High School Show(Dizi)

2007-08 – Medium (Dizi)

2007-09 – Bill Engvall Show (Dizi)

2008 – Garden Party (Bahçe Partisi)

2008 – Poker House (Poker Evi)

2008 – Burning Plain (Aşk Ateşi)

2009 – Devil You Know

2010 – Winter’s Bone (Gerçeğin Parçaları)

2011 – The Beaver

2011 – Like Crazy (Çılgınlar Gibi)

2011 – X-Men: First Class

2012 – House at the End of the Street (Sokağın Sonundaki Ev)

2012 – The Hunger Games (film) (Açlık Oyunları)

2012 – Silver Linings Playbook (Umut Işığım)

2013 – The Hunger Games: Catching Fire

2013 – American Hustle

2014 – X-Men: Days of Future Past