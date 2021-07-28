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  3. Açlık sınırı belli oldu! Türk-iş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını açıkladı

Açlık sınırı belli oldu! Türk-iş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını açıkladı

Türk-iş Temmuz ayrı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını belirledi. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 903 olarak, yoksulluk sınırı ise 9 bin 457 olarak belirlendi.

Açlık sınırı belli oldu! Türk-iş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını açıkladı

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarındaki değişimi belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı temmuz ayı sonuçları açıklandı.

AÇLIK SINIRI BELLİ OLDU

Bu ayki araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 903 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 457 lira oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplandı.

Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 12,10'u bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,65 oldu.

Açık sınırı belli oldu! Türk-iş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını açıkladı

ET VE SAKATAT AYNI KALDI, TAVUK FİYATI ARTTI

Araştırmaya göre, bu ay süt ve yoğurt fiyatında artış tespit edilirken, peynir fiyatı aynı kaldı. Fiyat artışları ayın ilk haftası itibarıyla etiketlere yansıdı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle et ile sakatat fiyatı aynı kaldı, tavuk fiyatında artış görüldü.

Yumurta fiyatı bu ay da artış gösterdi. Kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi.

Açık sınırı belli oldu! Türk-iş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını açıkladı

MEYVE - SEBZE FİYATLARI DÜŞTÜ

Geçen ay kilogramı ortalama 7,90 olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,33 lira olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı geçen ay 7,21 lira iken, bu ay 6,31 liraya geriledi. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise değişmedi ve bu ay 8,55 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, beklenen ve aylardır yürürlüğe girmeyen ekmek zammı bu ay yüzde 16,67 oranıyla uygulamaya kondu. Un ve irmik fiyatı ile bulgur fiyatı değişmedi, pirinç fiyatında artış görüldü.

Açık sınırı belli oldu! Türk-iş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını açıkladı

YAĞ FİYATI DEĞİŞMEDİ

Gıda maddelerinden tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı aynı kaldı. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı da değişmedi. Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohum ürünlerine bayram döneminde indirim uygulandı.

Baharat ürünleri ile çay ve ıhlamur fiyatı değişmedi, bal, pekmez, reçel, şeker, tuz ve salça fiyatında da farklılık olmadı.

Açık sınırı belli oldu! Türk-iş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı fiyatını açıkladı

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