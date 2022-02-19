Açmaz Düğümü ne demek, TDK'ya göre Açmaz Düğümü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açmaz düğümü ne demek? Açmaz düğümü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açmaz düğümü kelimesi. Peki açmaz düğümü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açmaz düğümü nedir, açmaz düğümü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇMAZ DÜĞÜMÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açmaz düğümü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açmaz düğümü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir halatın iki ucunu birbirinin üzerinden geçirerek açılmayacakları bir biçimde atılan düğüm

