Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yeni açılan bir kuyuda meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Çağlayancerit ilçesinde Engizek Mahallesi'nde kendisine ait iş makinası yardımıyla su kuyusu açtıran Ömer İncecik (41), kuyuyu kontrol etmek için 6 metrelik çukura girdi. Çukurun içinde bir anda meydana gelen göçükle İncecik, toprak altında kaldı. Toprak altında hayatın kaybeden İncecik otopsi için Çağlayancerit Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA