Kullandığı zırhlı aracı belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yokAcube ne demek, TDK'ya göre Acube kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?'Pes' dedirtti! Kılıçdaroğlu ahlak dışı el hareketini bakın nasıl savundu...SSK'yı siz mi batırdınız? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt!Anadolu Efes 87-72 Baskonia| MAÇ SONUCUBeşiktaş Icrypex 75 - 82 SP Burgos | MAÇ SONUCUPadişahi ne demek, TDK'ya göre Padişahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda net açıklama: İttifak kabul ederse aday olurumKYK burs alabilirsiniz ne demek? | KYK öğrenim kredisi ne kadar?KYK burs başvurusu sonuçları açıklandı mı 2021? | KYK burs sorgulama ekranı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Acube ne demek, TDK'ya göre Acube kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acube ne demek, TDK'ya göre Acube kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acube kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acube ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acube nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acube kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acube ne demek, TDK'ya göre Acube kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acube ne demek? Acube TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acube kelimesi. Peki acube ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acube nedir, acube kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ACUBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acube kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Acube kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre acube kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuhaf kimse
- Tuhaf, alışılmadık, garip şey

ACUBE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mahallede acubelerin diline düşmekten korkuyorum.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT