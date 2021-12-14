Acube ne demek, TDK'ya göre Acube kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acube ne demek? Acube TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acube kelimesi. Peki acube ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acube nedir, acube kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACUBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acube kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Acube kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre acube kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuhaf kimse

- Tuhaf, alışılmadık, garip şey



ACUBE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mahallede acubelerin diline düşmekten korkuyorum.

