Acun Ilıcalı 2. takımını İrlanda Premier Liginden almayı tercih etti!

Daha önce İngiltere Premier Liginden Hull City isimli takımı satın alan Acun Ilıcalı, bu sefer gözünü İrlanda Premier Ligine çevirerek, İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını açıkladı.

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Acun Ilıcalı 2. takımını İrlanda Premier Liginden almayı tercih etti!

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.

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İrlanda'dan kulüp satın aldı

Acun Ilıcalı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

Shelbourne FC, şu ana kadar İrlanda liginde oynadığı 19 maçta 29 puan topladı. Kulüp, 10 takımlı ligde 5. sırada yer alıyor.

Shelbourne Fc Kaçıncı Sırada?

Shelbourne FC , İrlanda'nın en üst düzey futbol ligi olan League of Ireland Premier Division'da yer alan bir futbol kulübüdür. Shelbourne FC şu anda İrlanda Ligi'nde 5'inci sırada bulunuyor. Shelbourne FC kulübünün teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.

Avrupa kupası maçları ve sonuçları:

  • 1962-63 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yer aldı. Eşleştiği Sporting Lizbon takımına karşı oynadığı her iki maçı da kaybederek elendi. İlk maçta 2-0, ikinci maçta ise 5-1 mağlup oldular.

  • 1963-64 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele etti. İlk turda Barcelona ile eşleşen Shelbourne FC, elenerek turnuvadan çekildi.

  • 1964-65 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda mücadele etti. İlk turda Belenenses ile karşılaşan Shelbourne FC, 1-1 ve 0-0'lık skorlarla berabere kalarak deplasman golü kuralıyla üst tura çıktı. Ancak sonraki turda Atlético Madrid'e elendi.

  • 1971-72 sezonunda UEFA Kupası'nda Győri takımıyla eşleşen Shelbourne FC, ilk turda elendi.

  • 1992-93 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Tavriya Simferopol ile eşleşen Shelbourne FC, elenerek turnuvadan çekildi.

  • 1993-94 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele etti. İlk Avrupa kupası galibiyetini Karpaty Lviv karşısında aldı ve rakibini elemeyi başardı. Ancak sonraki turda Panathinaikos'a elendi.

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