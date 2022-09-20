Acun Ilıcalı ameliyat mı oldu? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl?

19 Eylül günü motosikletle trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merakla araştırılıyor. Peki Acun Ilıcalı ameliyat mı oldu? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl?

Emine Özfalcı
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Acun Ilıcalı ameliyat mı oldu? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl?

Ünlü televizyoncu, sunucu Acun Ilıcalı, 19 Eylül 2022 tarihinde motorsikleti ile trafik kazası geçirdi. Ameliyat olacağı öğrenilen Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Acun Ilıcalı ameliyat mı oldu? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl?' sorularının yanıtına yer verdik...

ACUN ILICALI AMELİYAT MI OLDU? ACUN ILICALI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hürriyet'in haberine göre Acun Ilıcalı'nın hastanede tedavi altında olduğu ve ilk belirlemelere göre bir kolunda kırık olduğu bildirildi. Acun Ilıcalı'nın kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun da hafif şekilde yaralandı.

Sahibi olduğu Hull City futbol kulübü tarafından Ilıcalı'nın durumu hakkında açıklama geldi. Kulüp, Acun Ilıcalı'nın trafik kazası geç

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