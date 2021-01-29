Acun Ilıcalı bombayı patlattı: "İngiltere'den takım satın alabilirim"

Ünlü televizyoncu, yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezon Hollanda Birinci Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alarak futbol endüstrisine giriş yapmıştı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde de büyük rol oynayan Ilıcalı, Story Box'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, açıklamalarında İngiltere'den bir kulüp satın almak istediğini belirtti.

"İNGİLTERE'DE MAÇ SEYRET HAYATIN DEĞİŞİR"

Futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere'de futbolun farklı bir seviyede olduğunu belirten Acun Ilıcalı, İngiltere'den takım alma isteğini şu cümlelerle açıkladı:

"Futbol takımlarında ülke ekonomisi çok yüksek bile olsa, nüfus diye bir çarpan var aslında. Hollanda 12, 13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor. O yüzden öyle çok büyük bir ekonomi şu anda yok ama İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. O zaman farklı şeyler olabilir. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım da olabilir. İngiltere'de maç seyret hayatın değişir. O maçlar, seyirciler, inanılmaz bir şey."

Hollanda Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard'ın durumu hakkında da değerlendirme yapan Ilıcalı, "Altıncı hafta sonuncuyuz. Hoca ile görüş ayrılığına düştük. Yollarımızı ayırdık. Yardımcı hoca ile konuşurken hocadan bir elektrik aldık. Bizim görüşlerimiz ile aynı görüşte olması, adama bir şans vermemiz gerektirdi. Şans verdik. Takım onu yeniyor, bunu yeniyor. 7 maç, 5 galibiyet. Hollanda lig lideriyiz. Acayip mutluluk verici." diye konuştu.