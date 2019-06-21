Acun Ilıcalı Mesut Özil Amine Gülşe çifti ile birlikte yemeğe çıktığı geçen gece için bomba bir iddia ortaya attı. Ilıcalı, Mesut Özil Fenerbahçe kulübüne gelecek dedi. Peki Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen WinWin programında Acun Ilıcalı, Mesut Özil için flaş bir açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi.

Bunun üzerine Ali Koç, "İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Winwin kampanyası programında Mesut Özil hakkında Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında ilginç bir diyalog geçti.

BİR GÜN FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK

Mesut Özil ile 3 saat geçirdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullandı.

İKİ SENE SONRA İÇİN SÖZ ALALIM

Acun Ilıcalı Mesut Özil Amine Gülşe çifti ile birlikte yemeğe çıktığı geçen gece için bomba bir iddia ortaya attı. Ilıcalı, Mesut Özil Fenerbahçe kulübüne gelecek dedi. Peki Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil kaç yaşında? Detaylar haberimizde... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu sene gelmeyecek mi diyorsun?" sorusuna ise Acun Ilıcalı, "Arsenal ile sözleşmesi bulunuyor" dedi. Bunun üzerine Ali Koç, "O zaman telefonla bağlanalım, iki sene sonra için söz alalım" dedi.

Mesut Özil-Amine Gülşe çifti, Acun Ilıcalı ile yemekte

ACUN ILICALI, MESUT ÖZİL AMİNE GÜLŞE ÇİFTİYLE BULUŞTU

Yemekte üçlüye Gülşe'nin annesi de eşlik etti. Aşklarını 7 Haziran'daki görkemli düğünleriyle resmileştiren Amine Gülşe Özil ile Mesut Özil, geçen gün soluğu Çeşme'de almıştı.

Ünlü çift, önceki akşam da Alaçatı'daki bir restoranda yakın dostları Acun Ilıcalı ile buluştu.

Mesut Özil, Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı. Özil karara gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi sonrasında gördüğü tepkileri gösterdi. Peki; Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli kaç yaşında? İşte cevabı...

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi sonrasında gördüğü tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Mesut Özil kimdir? Mesut Özil kaç yaşında? Mesut Özil nerede doğdu? Mesut Özil nereli? soruları birbirini izledi. İşte sporseverler tarafından araştırılan soruların cevabı...

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Acun Ilıcalı Mesut Özil Amine Gülşe çifti ile birlikte yemeğe çıktığı geçen gece için bomba bir iddia ortaya attı. Ilıcalı, Mesut Özil Fenerbahçe kulübüne gelecek dedi. Peki Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil kaç yaşında? Detaylar haberimizde... Mesut Özil 15 Ekim 1988’de Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Ailesi o doğmadan önce Zonguldak’ın Devrek ilçesinin Hışıroğlu köyünden 1970’li yıllarda Almanya’ya yerleşmiştir. Babasının adı Mustafa, annesinin adı da Gülizar’dır.

Mesut Özil kimdir, Almanya A Milli Takımı’nın ve deWerder Bremen’in formasını giymekte olan Almanyadoğumlu, Türk asıllı orta saha oyuncusu. 2010 yılındaFIFA Dünya Kupası’nda üçüncü olan kadroda yer alan Özil, ayrıca bu turnavadaki başarılı futbolu ile Altın Top Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

MESUT ÖZİL NERELİ - MESUT ÖZİL KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı Mesut Özil Amine Gülşe çifti ile birlikte yemeğe çıktığı geçen gece için bomba bir iddia ortaya attı. Ilıcalı, Mesut Özil Fenerbahçe kulübüne gelecek dedi. Peki Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil kaç yaşında? Detaylar haberimizde... Mesut Özil, 15 Ekim 1988 (30 yaşında) tarihinde, Gelsenkirchen,Almanya’da dünyaya geldi. Devrek, Zonguldak asıllı olan ailesinin Almanya’da dünyaya gelen 3. Kuşağına mensup olan Özil, futbolla çok genç yaşlarda tanıştı.

1995–1998 yılları arasında Westfalia 04, 1998–1999 yılları arasında Schalke-Nord, 2000–2005yılları arasında Rot-Weiss Essen formalarını giyen genç oyuncu, 2005 yılında Schalke 04’ün gençler takımına transfer oldu.

Schalke 04’ün gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra, 2006 yılında Schalke’nin A Takımı’na girmeyi başaran Özil, burada top koşturduğu iki yıl içerisinde 30 lig maçında forma giydi.

2008 yı bir kontrata imza atarak Werder Bremen’e transfer olan Özil, bu kontratla beraber 2011yılına kadar Bremen’e bağlandı.

2008–2010 yılları arasında Bremen forması altında çıktığı 71 lig maçında toplam 13 gol kaydeden başarılı futbolcu, Bremen’de 11 numaralı forma ile orta sahada, oyun kurucu olarak görev aldı.

2006–2007 sezonu başında Almanya U-19 Milli Takımı’nda oynamaya başlayan Özil, 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A Milli takıma kadar çıkmayı başardı.

İlk A Milli maçını 11 Şubat 2009tarihinde Norveç’e karşı oynayan genç futbolcu, uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası’nda sergiledi.

Kupadaki başarılı futbolu ve takımını sırtlayan golleri ile dikkat çeken Özil, takımının dünya 3.sü olması ve Bronz Madalya almasında büyük bir rol oynarken, FIFA tarafından da Altın Top Ödülü’ne aday gösterildi.

Mesut Özil’in kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Mutlu Özil ise Hebler 06 takımında top koşturmaktadır.

MESUT ÖZİL BAŞARILARI

Acun Ilıcalı Mesut Özil Amine Gülşe çifti ile birlikte yemeğe çıktığı geçen gece için bomba bir iddia ortaya attı. Ilıcalı, Mesut Özil Fenerbahçe kulübüne gelecek dedi. Peki Mesut Özil kimdir? Mesut Özil nereli? Mesut Özil kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

2011: İspanya Kral Kupası (Real Madrid)

2012: La Liga Şampiyonluğu (Real Madrid)

2012: İspanya Süper Kupası (Real Madrid)

2009: Almanya Kupası (Werder Bremen)

2009: Almanya Süper Kupası (Werder Bremen)

2009: Avrupa U-21 Şampiyonluğu (Almanya U-21)

2010: FIFA Dünya Kupası 3.Lüğü (Almanya)

2014: FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu (Almanya)