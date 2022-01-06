Acun Ilıcalı bu akşamın müjdesini verdi! Heyecan doruktaydı! Survivor fanları saat saymaya başladı!
Yarışmaya damga vurmuş isimlerin tekrar mücadele edeceği Survivor All Star'la ilgili müjdeyi Acun Ilıcalı kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
TV8 ekranlarında 15 Ocak'ta başlayacak olan Survivior All Star'ı izleyiciler heyecanla bekliyor. Yarışmada önceden ter akıtmış ve başarılarıyla dikkat çekmiş olan yarışmacıların tekrar olacağı All Star'da neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.
Yarışmacılar bir hayli iddialıyken Acun Ilıcalı'dan bir müjde geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor All Star yarışmacılarının, kendi hesabında canlı yayınla takipçileriyle buluşacağını açıkladı.
Ünlüler ve gönüllülerin bir arada olacağı canlı yayını duyan Survivor'ın sıkı fanları saat saymaya başladı...
SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜ KADROSU
Adem Kılıçcı
Avatar Atakan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Varış
Elif Yıldırım Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜ KADROSU
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı