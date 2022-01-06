Acun Ilıcalı bu akşamın müjdesini verdi! Heyecan doruktaydı! Survivor fanları saat saymaya başladı!

TV8 ekranlarında 15 Ocak'ta başlayacak olan Survivior All Star'ı izleyiciler heyecanla bekliyor. Yarışmada önceden ter akıtmış ve başarılarıyla dikkat çekmiş olan yarışmacıların tekrar olacağı All Star'da neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.

Yarışmacılar bir hayli iddialıyken Acun Ilıcalı'dan bir müjde geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor All Star yarışmacılarının, kendi hesabında canlı yayınla takipçileriyle buluşacağını açıkladı.

Ünlüler ve gönüllülerin bir arada olacağı canlı yayını duyan Survivor'ın sıkı fanları saat saymaya başladı...

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜ KADROSU

Adem Kılıçcı

Avatar Atakan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Varış

Elif Yıldırım Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜ KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı