Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak

Acun Ilıcalı, UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor - Basel maçının TV8 kanalından canlı yayınlanacağını, reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlar için kullanılacağını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak

Türkiye deprem felaketiyle sarsılırken uluslararası futbol organizasyonları ise kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Son 16 Turu Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i bağışlayacak. 16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Öte yandan TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maçın reklam gelirlerinin depremzede vatandaşları için kullanılacağını söyledi.

Ilıcalı paylaşımında, "Trabzonspor- Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" dedi.

Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak

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