Acun Ilıcalı, EBA TV'ye konuk oldu

TRT EBA TV Yaz Okulu'nda ekranlara gelen "Hazır mısın" programına katılan Acun Ilıcalı'ya çocuklar, işaret dilinde "Yürekli Adam" anlamına gelen "işaret" adını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle hazırlanan ve EBA TV'de her hafta salı-perşembe günleri yayınlanan "Hazır mısın" adlı yarışma programının 15 Temmuz'da yayınlanacak özel bölümüne Acun Ilıcalı konuk oldu. Ilıcalı, görme, ortopedik, işitme ve zihinsel engeli olan öğrenciler ile olağan gelişim gösteren öğrencileri buluşturan yarışma programına internet üzerinden bağlanarak çocukları mutlu etti. Çocuklar Ilıcalı'ya işaret dilinde "Yürekli Adam" anlamına gelen "işaret" adını verdi.

Sunuculuğunu Nurben Kendirli ile Türkiye'nin ilk işitme engelli tercümanı Şule Denli Öztürk'ün yaptığı "Hazır mısın" yarışma programında engelli çocuklarla normal gelişimini sürdüren çocuklar birlikte yarışıyor. Senaryo ve içeriklerini özel eğitim uzmanlarının hazırladığı program, engelli çocukların diğer çocuklarla kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Program engelli ve olağan gelişim gösteren çocukları tersine kaynaştırma modeli ile ekranlarda ilk kez bir arada eğlenme ve öğrenme imkanına kavuşturuyor. Yaz tatili boyunca her hafta salı ve perşembe günleri yayınlanacak programda yarışmalar, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor alanlarında düzenleniyor.

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Kaynak: DHA