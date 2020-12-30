Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Ekim ayından beri titizlikle yürüttüğü yeni platformu Exxen'in açılmasına sayılı günler kala aylık ücreti de açıkladı.

EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Instagram hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Ilıcalı, Exxen'in aylık fiyatının 9,90 TL olacağını duyurdu. Ilıcalı 1 hafta ücretsiz yayın yapılacağını da açıkladı.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan 'Exxen'in aylık ücreti bir çok kişi tarafından merak konusuydu. Ilıcalı aylık ücret konusunda yöneltilen sorulara, herkesin satın alabileceği bir rakam olacağı yönünde cevap vermişti.

EXXEN'DE YER ALACAK İSİMLER VE PROJELER

KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerinden hazırladığı programı 'Konuşanlar' Exxen kadrosunda yer alacak.

GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de Exxen'de olacak.

TOLG SHOW

Tolga Çevik'in stand-up gösterisi Tolg Show da filtresiz olarak Exxen'de olacak.

HÜKÜMSÜZ

ŞEREF SÖZÜ

SİHİRLİ ANNEM

BU BENİM MASALIM

Masterchef Junior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!

Sessiz sedasız geliyor! Acun'un exxen'i yayına girmeden rakip çıktı!

Exxen yeni dizisi 'Vahşi Şeyler'in tanıtım afişini yayınladı! Vahşi Şeyler konusu nedir? 'Vahşi Şeyler' oyuncuları

Exxen ücreti ne kadar? | Exxen içerikleri nelerdir?