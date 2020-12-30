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Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücreti açıkladı! İşte Exxen'in aylık kullanım ücreti!

Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital içerik platformu Exxen'in merakla beklenen aylık ücretini açıklandı.

Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücreti açıkladı! İşte Exxen'in aylık kullanım ücreti!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Ekim ayından beri titizlikle yürüttüğü yeni platformu Exxen'in açılmasına sayılı günler kala aylık ücreti de açıkladı.

EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

 Instagram hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Ilıcalı, Exxen'in aylık fiyatının 9,90 TL olacağını duyurdu. Ilıcalı 1 hafta ücretsiz yayın yapılacağını da açıkladı.

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1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan 'Exxen'in aylık ücreti bir çok kişi tarafından merak konusuydu. Ilıcalı aylık ücret konusunda yöneltilen sorulara, herkesin satın alabileceği bir rakam olacağı yönünde cevap vermişti. 

EXXEN'DE YER ALACAK İSİMLER VE PROJELER

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KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerinden hazırladığı programı 'Konuşanlar' Exxen kadrosunda yer alacak.

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GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de Exxen'de olacak.

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TOLG SHOW

Tolga Çevik'in stand-up gösterisi Tolg Show da filtresiz olarak Exxen'de olacak.

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HÜKÜMSÜZ

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ŞEREF SÖZÜ

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SİHİRLİ ANNEM

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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