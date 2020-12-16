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  3. Acun Ilıcalı Exxen'in ilk yarışma programını duyurdu! 'Fight Club'tan ilk fragmanı yayınladı!

Acun Ilıcalı Exxen'in ilk yarışma programını duyurdu! 'Fight Club'tan ilk fragmanı yayınladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni platformu 'Exxen' hakkında peş peşe bombalar patlatmaya devam ediyor. Ilıcalı, 'Fight Club' yarışmasından ilk fragmanı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'nin en başarılı televizyoncularından olan Acun Ilıcalı Ocak ayında yeni platformu 'Exxen'i açıyor. Ilıcalı platformda yer alacak programları tek tek açıklarken, Exxen'de yayınlanacak bir yapım daha belli oldu.

Acun Ilıcalı Exxen'in ilk yarışma programını duyurdu! 'Fight Club'tan ilk fragmanı yayınladı!

Ilıcalı, yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı yarışma programı 'Fight Club'ın ilk fragmanını Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı Exxen'in ilk yarışma programını duyurdu! 'Fight Club'tan ilk fragmanı yayınladı!

Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.

Acun Ilıcalı'nın bugün duyurusunu yaptığı Fight Club, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak Exxen platformunun açıklanan ilk yarışma programı oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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