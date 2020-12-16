Acun Ilıcalı Exxen'in ilk yarışma programını duyurdu! 'Fight Club'tan ilk fragmanı yayınladı!

Türkiye'nin en başarılı televizyoncularından olan Acun Ilıcalı Ocak ayında yeni platformu 'Exxen'i açıyor. Ilıcalı platformda yer alacak programları tek tek açıklarken, Exxen'de yayınlanacak bir yapım daha belli oldu.

Ilıcalı, yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı yarışma programı 'Fight Club'ın ilk fragmanını Instagram hesabından paylaştı.

Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.

Acun Ilıcalı'nın bugün duyurusunu yaptığı Fight Club, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak Exxen platformunun açıklanan ilk yarışma programı oldu.