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  3. Acun Ilıcalı Fight Club'ın ilk fragmanını paylaştı!

Acun Ilıcalı Fight Club'ın ilk fragmanını paylaştı!

Yeni platformu 'Exxen' için çalışmalara devam eden Acun Ilıcalı, platformda yer vereceği 'Fight Club' yarışmasının fragmanını sosyal medya hesabı instagram üzerinden yayınladı. Bilgehan Demir'in sunduğu 11 dövüşçünün aynı evde bulunacağı yarışmanın ilk fragmanı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

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16 Aralık 2020 Çarşamba 10:13
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