Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı uçurdu!

KPMG araştırma şirketi, son 1 ayda sosyal medyada etkileşimlerini en çok arttıran kulüpleri sıraladı. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard listenin zirvesinde yer aldı.

Hollanda Eredivisie ekibi, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarının toplamında yüzde 160.3 etkileşim artışı göstererek zirveye oturdu. Fortuna Sittard'ı sırasıyla, Leeds United (%16.8), Sheffield United (%15.7), Fluminese (%11.5) ve Süper Lig şampiyonu Başakşehir (%10.4) takip etti.

Fortuna Sittard, Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadelesine devam edecek.

FORTUNA SİTTARD NEDİR?

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard kulübünü geçtiğimiz gece yayınlanan Survivor 2020 final bölümünde açıkladı. Acunun resmen açıklamasının ardından izleyicler internet Fortuna Sittard kulübünü araştırmaya başladı. Peki Fortuna Sittard nedir? Kulüp değeri ne kadardır? İşte detaylar...

Fortuna Sittard, Hollanda'da bulunan bir futbol takımı.

Kulüp Hollanda'nın Sittard şehrinde 1 Temmuz 1968 tarihinde kurulmuştur. Eredivisie'de oynamaktadır.

KULÜP DEĞERİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı'nın satın aldığını açıkladığı Fortuna Sittard kulübünün değerinin kadar olduğu kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Kulüp değerine ilişkin bir açıklama bulunmazken, Fortuna Sittard kulübünün başkanının da bir Türk olduğu biliniyor.