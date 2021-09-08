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Acun Ilıcalı Hull City'i satın alıyor! Girişimleri hızlandırdı!

Yaptığı yatırımlarla birçok alanda adından söz ettiren Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın futbola karşı olan ilgisi herkes tarafından biliniyor. Daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alan ancak bir süre sonra bırakan Acun Ilıcalı'nın bu kez ada ekibinin peşinde olduğu ifade edildi.

Acun Ilıcalı Hull City'i satın alıyor! Girişimleri hızlandırdı!

Birçok alanda girişimleriyle öncü olan Acun Ilıcalı, futbola karşı olan ilgisini yeniden faaliyete geçirmek için koları sıvadı. Daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü iş insanı bir süre sonra bu takımı satmıştı. Yeniden bir takım almayı planlayan Ilıcalı'nın bu kez İngiliz ekibi Hull City'i gözüne kestirdiği ifade edildi. Ünlü iş insanının şu anda İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City için İngiltere'ye giderek kulübün tesislerini gezeceği aktarıldı.

ANLAŞMA AŞAMASINDA

Acun Ilıcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı. o zaman sonuçlanmayan bu görüşmelerden sonra Acun Ilıcalı'nın yeniden girişimlere başladığı ve anlaşma aşamasında olduğu aktarıldı.

Acun Ilıcalı Hull City'i satın alıyor! Girişimleri hızlandırdı!

KULÜP TESİSLERİNİ GEZECEK

Salim Manav'ın haberinde yer verdiği bilgilere göre Acun Ilıcalı, Hull City'i satın almak için yakın zaman içerisinde İngiltere'ye giderek kulübün tesislerini gezecek. Burada yapacağı değerlendirmelerin ardından Ilılcalı'nın İngiliz ekibini satın alması bekleniyor.

 

HULL CİTY TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

2016-2017 sezonunda Premier Lig'e çıkan ve sezonu 18. sırada tamamlayarak yeniden bir alt lige düşen Hull City AFC, burada 3 yıl boyunca ligi orta sıralarda tamamladı. Hull City, Championship'te mücadele ettiği 2019-2020 sezonunu 24. sırada tamamlayarak İngiltere 3. Ligi'ne düşmüştü. İngiltere 3. Ligi'nde 2020-2021 sezonunu başarılı bir şekilde geçirerek şampiyon olan ve birinci lige yükselen Hull City,  2021-2022 sezonunda yeniden Championship'te mücadele etme hakkı kazandı.

Şu anda ada ekibinin sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

Acun Ilıcalı Hull City'i satın alıyor! Girişimleri hızlandırdı!

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