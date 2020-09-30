Acun Ilıcalı kime kızdı? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde 99.5 milyon liraya özel uçak aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Çıkan haberler sonrası müzik sektörünün tanınan isimleri Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Acun Ilıcalı bu açıklamalardan rahatsız oldu. Ünlü televizyonu özellikle bir ismin ifadelerinden hiç hoşlanmamış olacak ki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Pelki Acun Ilıcalı kime kızdı? Ayrıntılar haberimizde...

ACUN ILICALI KİME KIZDI?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde 99.5 milyon liraya özel uçak aldığı iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Söz yazarı ve besteci Şehrazat, Ilıcalı'ya ateş püskürdü.

Şehrazat Ilıcalı'nın telif haklarını ödemediğini iddia etti ve bu haber üzerinden sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Ünlü isim, önce radyo programcısı Hakan Eren'in konuya ilişkin "Gören yazan gazeteler var.

Hiç bir şeyi görmeyen bir Acun Ilıcalı var. Yıllardır üzerlerinden büyük paralar kazandığın bu sanatçıları bu sanat emekçilerini bu kadar üzmeye değer mi?" ifadelerini kullandığı paylaşımı retweet etti, ardından da Acun Ilıcalı'yı etiketleyerek "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok!istersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde Hak yeme! Kursağına yapışır

Acun Ilıclı Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok değil mi?" ifadelerini kullandığı başka bir paylaşımda bulundu.

Şehrazat yaptığı başka bir paylaşımda "Sana kazandırdığımız para yedi ceddine yeter. Hakkımızı öde Acun Ilıcalı. Ayıptır Günahtır" ifadesine yer verdi.

"Çok güvenme malına bir kıvılcım, güzelliğine ise bir sivilce yeter... E Allah büyük" diyen Şehrazat'a sosyal medya kullanıcılarının çoğu destek verdi.

Şehrazat, başka bir paylaşımında "Müziklerimizi kullana kullana zengin olduğu doğrudur! Zira Şarkıları çekince programlar bu kadar tutamazdı! ödeyeceği telif ise uçağın bir tekeri dahi etmez O ayrı..." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımların dikkat çekmesi sonrası Hakan Eren ertesi gün yaptığı diğer paylaşımlarda şu ifadeleri yer verdi:

"Sırf benim yazdığım #AcunIlıcalı telif ödememesi bu kadar etkileşim aldı. Daha neler yazıldı. Ödeyeceğin sanatçı emeği telif ödemesi için bu kadar etkileşim yakışıyor mu acaba. Şarkı programı yap kazandığın para ile uçak al ama telif ödeme. Bu reva mıdır?"

"Mahkemeler 5 senedir devam ediyor daha önce yazmıştık tweette. Kazanıldı ama üst mahkemede tam bitmesini bekliyoruz"

Acun Ilıcalı bu paylaşımlar sonrası Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız." ifadelerini kullandı. Şehrazat kendisini hedef alan bu paylaşım üzerine "Ortada bir haksız kazanç var ama benimkimi seninki mi onu Aralıkta göreceğiz" ifadesini kulandı.

Şehrazat sonraki paylaşımında "Acun yazmayı unutmuşum. Zaten mahkemeliğiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! ayrıca bir tek ben değilim bir çok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma!" diyerek sert çıktı.

Şehrazat Instagram hesabında yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Senin bana ve benim gibi Sanatçılara Olsa olsa Teşekkürün olmalıydı! Zira yaptığın servetin her kuruşunda Nota ve Sözlerimiz var! Şarkılarımız olmasa nasıl yapacaktın o programları? Ama sen bu hakkı teslim etmek yerine yıllarca süren hukuki süreçlere mecbur ettin bizi.

Emsal kararlar bir bir çıkıyor! Yani kazanıyoruz! Benim kızdığım sektördeki gücünü bu haklı serzenişi bastırmak için kullanman. Sana terbiyesiz emek hırsızı dedim! Çok doğru söyledim. Sen de bana terbiyesiz dedin! Bide üstelik 100.000 TL tutarında tazminat davası açmışın, geldi bildirimi... Ben bu tür şeylerden korkan biri olmadım hiç, kimsenin güdümüyle de hareket etmedim. Bir sanatçı için onurlu ve omurgalı bir duruş neyi gerektirirse onu yaptım, yapmaya devam edeceğim Acun Ilıcalı

Kamuoyuna sevgi ve saygılarımla bildiririm."