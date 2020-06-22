Acun Ilıcalı kızı Melisa ile çektiği TikTok videosunu sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile TikTok videosu çekti. Babalar günü dolayısıyla kızı Melisa ile eğlenceli bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, kızı Melisa ile çektiği TikTok videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın hesabından alıntıladı.
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa ile eğlenceli dakikalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kızı Melisa ile TikTok videosu çeken Ilıcalı o videoyu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Ancak Ilıcalı'nın kızı Melisa ile olan videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın hesabından alıntıladığı dikkatlerden kaçmadı.
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