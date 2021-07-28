Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi çekmek için harekete geçti!

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformu ile birçok dizi, film ve programa erişme imkanı sunuluyor. Öte yandan Ilıcalı, platforma ait dizi ve film çekimlerine de devam ediyor. Geçmişte sevilen ve izleyicilerin aklında yer etmiş filmleri yeniden çekmeyi planlayan Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda Leyla ile Mecnun için harekete geçmişti. Acun Ilıcalı'nın bu kez de sevilen dizi Behzat Ç. için harekete geçtiği ifade edildi.

YENİDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Tv8 ve Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, Behzat Ç.'yi de yeniden ekranlara getirmeyi planladığı ve bu kapsamda dizinin ünlü oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

ESKİ KADROYU KURMAK İSTİYOR

Dizi için yeni oyuncular ve yeniden bir senaryo planlaması yapmak istemeyen Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi eski oyuncuları bir araya getirerek eski senaryo üzerinden devam etmek istediği ve bu yönde çalışmalara başladığı belirtildi.