Acun Ilıcalı Murat Ceylan'ı neden seçti?

Acun Ilıcalı Survivor Panaroma'da, Survivor Türkiye Yunanistan'da sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın performansını yorumladı, Murat Ceylan'ın çok düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayıp yarışma öncesi onunla deneme çekimi dahi yapmadıklarını anlattı.

Acun Ilıcalı, "Murat'a bayılıyorum. Murat ile ilgili hayallerim vardı. Şarkı söylemesindeki girişkenliğinden bu işin altından kalkabileceğini ben sezdim. Çok başarılı." dedi.,

MURAT CEYLAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan İstanbul'da doğdu. Liseden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Ceylan müzik dersleri aldı.

Sporla da ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Sport Kulübü'nde lisanslı binicilik yapar. Surf ve patenle de ilgilenir.

İlk olarak 2013 yılında Survivor'da katıldı, üçüncülük elde etti. 2018 yılında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014'te 'Para Bende' adlı yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılkında 'Yeni Nesil' adlı müzik albümü çıkarttı. Ayrıca 2017 yılında Familya adlı TV dizisinde de oynadı.

Survivor 2019 Türkiye -Yunanistan sezonunun sunucusu.