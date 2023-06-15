Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!

Uzun yıllardır ekranlarda olan en zorlu şartlara sahip yarışma Survivor'ın 2023 sezonunun şampiyon ismi açıklandı. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı'dan o yarışmaya şaşırtan teklif geldi. İşte, Survivor 2023'ün finalinin gündeme damga vuran o gelişmeleri...

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Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!

Survivor her sezonunda ilgi odağı olmayı başarırken bu senenin finali geçtiğimiz akşam yaşandı. Ocak ayından bu zamana kadar devam eden ve neredeyse her akşam ekranlarda olan Survivor'ın dün akşam canlı yayında sezon şampiyonu belli oldu. Ilıcalı, 2024 sezonu içim şimdiden hazırlık yaptığını duyurarak ''konsept değişikliği'' olduğunu duyurdu. İşte, Survivor'un gelecek sezon düzenlemeleri ve tüm detaylar haberimizde.

nagihan karadere

SURVİVOR FİNALİNDE ŞOK GELİŞME

2024 sezonu için çalışmalar şimdiden başlarken SMS oylaması olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Acun Iıcalı, ''All Star'' konseptinin müjdesini verirken canlı yayında efsane isim olan Nagihan Karadere'ye “Hodri meydan” ifadelerini kullanması ortalığı karıştırdı. Yarışmaya bir daha katılmayacağına vurgu yapan Karadere, 4. kez ekranlarda olmayı kabul etti. 

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