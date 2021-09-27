Acun Ilıcalı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle yan yana!

Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, Hatayspor-Fenerbahçe maçını yerinde izledi. Ilıcalı, bu sene O Ses Türkiye yarışma programınına jüri olarak belirlediği Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le maçı birlikte izledi.

Kalp Yarası dizisi çekimleri için Hatay'da olan Fenerbahçeli Tanrısevsin de müsabakayı tribünden izledi.

Ilıcalı, maç sonunda oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Koç, Tanrısevsin'den ayrılığının hemen ardından Demet Özdemir'le aşk yaşamaya başlamıştı.