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Acun Ilıcalı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle yan yana!

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin deplasman maçı için Hatay'a gitti. Ilıcalı Sarı-Lacivertli takıma destek için gittiği karşılaşmayı O Ses Türkiye yarışmasının jürisi Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le birlikte izledi.

Acun Ilıcalı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle yan yana!

Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, Hatayspor-Fenerbahçe maçını yerinde izledi. Ilıcalı, bu sene O Ses Türkiye yarışma programınına jüri olarak belirlediği Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le maçı birlikte izledi.

Kalp Yarası dizisi çekimleri için Hatay'da olan Fenerbahçeli Tanrısevsin de müsabakayı tribünden izledi.

Acun Ilıcalı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle yan yana!

Ilıcalı, maç sonunda oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Acun Ilıcalı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle yan yana!

Koç, Tanrısevsin'den ayrılığının  hemen ardından Demet Özdemir'le aşk yaşamaya başlamıştı.

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