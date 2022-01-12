Acun Ilıcalı olduğu iddia edilmişti! Var Mısın Yok Musun programındaki Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı! Teklifleriyle zora sokan o isim...
Acun Ilıcalı olduğu iddia edilmişti! Var Mısın Yok Musun programındaki Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı! Teklifleriyle zora sokan o isim...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu bir zamanların en çok izlenen programlarından olan Var Mısın Yok Musun'da kim olduğu hep gizem konusu olan, yarışmacılara teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.