Acun Ilıcalı olduğu iddia edilmişti! Var Mısın Yok Musun programındaki Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı! Teklifleriyle zora sokan o isim... Acun Ilıcalı'nın sunduğu bir zamanların en çok izlenen programlarından olan Var Mısın Yok Musun'da kim olduğu hep gizem konusu olan, yarışmacılara teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

1 8 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Var Mısın Yok Musun'un adlı yarışma programında yer alan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu sonunda ortaya çıktı.