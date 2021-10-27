Acun Ilıcalı Premier Lig ekibi Hull City'i satın almak için servet dökecek!

Yaptığı televizyon programları ve kurduğu medya platformu ile Türkiye ve dünyada birçok insana hitap eden içerikler oluşturan ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın futbol aşkı bitmiyor. Daha önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın alan Ilıcalı, daha sonra İngiltere'den bir kulüp satın alma planı olduğu için Sittard ile yollarını ayırmıştı. Uzun zamandır İngiltere'den hangi takımı alacağı merakla beklenen Ilıcalı'nın planı belli oldu. Ünlü iş insanı İngiliz takımı Hull City'i satın almak ile kulübün sahibi ile anlaşma sağladı.

"TÜRKLERDEN OLUŞMASINI İSTİYORUM"

Daha önce yaptığı açıklamasında İngiltere Ligi hedefi olduğunu aktaran Ilıcalı "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

30 MİLYON STERLİN VE BAŞARI BONUSU

Hull City'nin sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile görüşmelere devam eden ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği ifade edildi. Hull City takımı, şu anda İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Gelen bilgilere göre anlaşmada takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde Ilıcalı'nın 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapacağı aktarıldı.

İNGİLİZ KULÜBÜ 1904 YILINDA KURULDU

Hull City kulübü, Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulübün tarihi boyunca kaydettiği en büyük başarısı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü kehribar ve siyah renklerini takım renkleri olarak seçmişlerdir. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele eden kulübün sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.