Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Hull City paylaşımı futbolseverleri heyecanlandırdı!

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City ile epey uzun bir süredir ilgilenen ve medyada çıkan birçok iddiaya rağmen sessizliğini koruyan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu sessizliği bozdu. Hakkında birçok iddia çıkan ve ortada konuşulan rakamlara kadar haberleri yapılan Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kulüp tesislerinde inceleme yapmak amacıyla İngiltere'ye gittiği anlardan bir fotoğraf karesi paylaşarak açıklama yaptı.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü iş insanı uzun zamandır hayalini kurduğu ana artık ulaşmaya çok yakın. Daha önce Fortuna Sittard takımın satın alan ancak bir süre sonra yeniden satarak asıl hedefinin bir İngiliz kulübünü satın alarak Premier Lig'de bir Türk ekolü kurmak olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, Hull City takımıyla ilgileniyordu. Kulüp tesislerini gezen ve parasal konularda anlaşmaları tamamladığı ifade edilen Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını ifade etti.

"UMARIM BU SÜREÇ KISA ZAMANDA TAMAMLANIR"

Artık hayaline ulaşmak için geri sayımın başladığını belirten Ilıcalı, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" ifadelerine yer verdi.