Acun Ilıcalı siyah tişörte veda etti, yer yerinden oynadı! Sevgilisi tarzını baştan yarattı! "Şeyma, kendi düğünlerinde dans bile ettirememişti!" Acun Ilıcalı, yakın dostu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın düğününde tarzında büyük büyük bir değişikliğe giderek olay yarattı. Olay üzerine, Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kıyaslandı!

1 8 Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan sevgilisi Katre Yırtıcı ile hayatlarını birleştirme kararı alarak evlendi.