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  3. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu! Alberto Ciurana koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu! Alberto Ciurana koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda TV Azteca'nın yönetmeni Alberto Ciurana'ya ilişkin açıklamada bulundu. Yakın arkadaşı Ciurana'nın hayatını kaybettiğini açıklayan Acun Ilıcalı, paylaşımında üzüntüsünü dile getirdi.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu! Alberto Ciurana koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yakın arkadaşı olan TV Azteca'nın yönetmeni Alberto Ciurana ile ilgili paylaşımda bulundu.

Alberto Ciurana'nın koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Acun Ilıcalı, paylaşımında üzüntüsünü dile getirdi.

Acun Ilıcalı, Meksika'da birlikte iş yaptığı Azteca kanalının yönetmeni Alberto Ciurana'nın ölümü nedeniyle paylaştığı gönderiye "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız"  notunu düştü.

Alberto Ciurana kimdir? Nereli? | Öldü mü? | Alberto Ciurana neden öldü?

ALBERTO CİURANA KİMDİR? NERELİ?

Alberto Ciurana, TV Azteca'nın yönetmeni ve başarılı bir iş insanıydı. 

Alberto Ciurana hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Alberto Ciurana kimdir? Nereli? | Öldü mü? | Alberto Ciurana neden öldü?Alberto Ciurana kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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