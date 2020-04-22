Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından kendisinden genç sevgilisiyle poz verdi

Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı fotoğraf paylaştı. Ilıcalı'nın bu fotoğrafı sevgilisiyle yaptığı ilk paylaşım oldu.

SEVGİLİSİYLE İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Koronavirüs salgınından dolayı Survivor çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'e mahsur kalan Acun Ilıcalı, içinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla sürat teknesine binerek keyif yaptı. Acun Ilıcalı bu anlarını da 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisiyle ilk paylaşımını yapan Ilıcalı, aşkını ilan etmiş oldu.

AŞKLARI GEÇTİĞİMİZ SENE BAŞLADI

Acun Ilıcalı, yeni sevgilisiyle ilk olarak geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. Çift, Ilıcalı'nın lüks teknesinde Çeşme'den Mikonos'a giderken görüntülenmişti. İkili daha sonra da bir maçı beraber izlerken yakalanmıştı.