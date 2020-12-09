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  3. Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen'in içerik değerini açıkladı: 900 milyon TL

Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen'in içerik değerini açıkladı: 900 milyon TL

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün katıldığı YouTube programında yeni projesi olan Exxen hakkında bilgi vererek," Platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. Buna gel bedava seyret dememizin şansı yok. Rahatsız etmeyecek şekilde reklamlı olanı bir fiyattan çıkacağız. " dedi.

Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen'in içerik değerini açıkladı: 900 milyon TL

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın sunduğu YouTube platformunda yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? adlı programa konuk oldu. Yeniprojesi olan Exxen'den bahseden Ilıcalı, içerik için ödediği bedelin 900 milyon TL olduğunu ve bunun için platformun ücretsiz kullanılma ihtimalinin olmadığını öne sürdü.

"EXXEN İÇİN 3 AYDIR KAFA YORUYORUZ"

3 aydır yeni projesi Exxen için çalışmalar sürdürdüğünü söyleyen Acun Ilıcalı "3 aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz. Sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz ve çok önemli isimler tekliflerimizi kabul etti. Exxen'le Türkiye'de Netflix'ten daha fazla izleyicimiz olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen'in içerik değerini açıkladı! 900 milyon TL

"YILLIK DEĞERİ 900 MİLYON TL"

Exxen platformun üyelik ücretlerinden söz eden Ilıcalı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı olacak bir reklamsız. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. Buna gel bedava seyret dememizin şansı yok. Rahatsız etmeyecek şekilde reklamlı olanı bir fiyattan çıkacağız. Bu fiyat da bütün öğrenci kardeşlerimizin ulaşacağı şekilde. Önemli sponsorlarımız da olacak ve onlar gençler için daha da indirim yapacak."

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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