Geçtiğimiz haftalarda Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kadroyu güçlendirmek için Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin iki hollandalı oyuncusunu transfer etmek istiyor. Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen'in peşine düşen Ilıcalı, takımının yeni sezona güçlü girmesini istiyor.

21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Beijnen'in gelecek yaza kadar Ankara ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Aynı şekilde santrafor Mats Seuntjens'in de 2021 yazına kadar sözleşmesi var.

KAYSERİSPOR'UN HOLLANDALI FUTBOLCUSUNA DA KAFAYI TAKTI

Fortuna Sittard takımı, Kayserispor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı transfer etmek istiyor.

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, beyaz sezon ilan edilen geçtiğimiz sezonda ligi 16. sırada tamamladı.

FORTUNA SİTTARD NEDİR?

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard kulübünü geçtiğimiz gece yayınlanan Survivor 2020 final bölümünde açıkladı. Acunun resmen açıklamasının ardından izleyicler internet Fortuna Sittard kulübünü araştırmaya başladı. Peki Fortuna Sittard nedir? Kulüp değeri ne kadardır? İşte detaylar...

Fortuna Sittard, Hollanda'da bulunan bir futbol takımı.

Kulüp Hollanda'nın Sittard şehrinde 1 Temmuz 1968 tarihinde kurulmuştur. Eredivisie'de oynamaktadır.

KULÜP DEĞERİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı'nın satın aldığını açıkladığı Fortuna Sittard kulübünün değerinin kadar olduğu kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Kulüp değerine ilişkin bir açıklama bulunmazken, Fortuna Sittard kulübünün başkanının da bir Türk olduğu biliniyor.

ACUN ILICALI KULÜBÜ NE KADARA SATIN ALDI?

Ilıcalı'nın, Fortuna Sittard'a hangi koşullarda ortak olduğuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. Hollanda medyasına göre, Ilıcalı kulübün en az yüzde 25'ine sahip olacak.