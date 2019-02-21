Acun Ilıcalı'dan aşk iddialarına şaşırtan açıklama!

Acun Ilıcalı'nın, Miss Turkey 2015'e katılan Melike Taner'le birlikte olduğu dedikoduları sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.

Acun Ilıcalı, Instastory'den yaptığı paylaşım ile bu haberlere son noktayı koydu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:

''Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum. Bilginize...''

ITIR ESEN İLE İLGİLİ ÇIKAN AŞK İDDİLARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın Miss Turkey 2015'e katılan Melike Taner'le birlikte olduğu dedikoduları çıkar çıkmaz sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak yayınladı. Ünlü isimle ilgili dikkat çeken konu ise Itır Esen'le aralarında .çıkan aşk iddialarına karşı sessiz kalması oldu.