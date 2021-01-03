Acun Ilıcalı'dan Exxen platformuna ilişkin açıklama: Aslında olması gereken 40 liraydı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni platformu Exxen'in üye sayısı açıkladı.

1 7 Acun Ilıcalı, Instagram hesabında 1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını açıkladı.