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  3. Acun Ilıcalı'dan Exxen platformuna ilişkin açıklama: Aslında olması gereken 40 liraydı

Acun Ilıcalı'dan Exxen platformuna ilişkin açıklama: Aslında olması gereken 40 liraydı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni platformu Exxen'in üye sayısı açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan Exxen platformuna ilişkin açıklama: Aslında olması gereken 40 liraydı 117

Acun Ilıcalı, Instagram hesabında 1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını açıkladı.