Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Türkiye'de çekmek için harekete geçti

Başladığı günden beri Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'da mekan değişikliğine gidilecek. Kabalık bir yapım ekibi ve yarışmacılara sahip olmasından dolayı maliyetlerin yüksek olduğu program için yeni karar alındı. Bu karar doğrultusunda Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak amacıyla yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği ileri sürüldü.

SURVİVOR İÇİN FLAŞ KARAR

Medyaradar'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünde 50 dönümlük bir çiftlik arazisini 18 milyon TL'ye satın aldığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken yerel gazetelerde ve internet sitelerinde satışın gerçekleştiği konusunda haberler paylaşılmaya başlandı.