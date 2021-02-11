Akvaryum Ustası Meslek Kodu Nedir?Akvaryum Balıkları Üreticisi Meslek Kodu Nedir?Akümülatör (Akü) İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?Son dakika... İzmir Dikili'de 4,0 büyüklüğünde depremAkülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Meslek Kodu Nedir?Akustik Tecritçisi Meslek Kodu Nedir?Gelinim Mutfakta 11 Şubat Perşembe puan durumu | 11 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: "Takımda tutmak istiyoruz"Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Türkiye'de çekmek için harekete geçtiAkupunktur Uzmanı Meslek Kodu Nedir?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Türkiye'de çekmek için harekete geçti

Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Türkiye'de çekmek için harekete geçti

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için yapımcı Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi. Ekonomik sıkıntılar yaşanması nedeniyle reklam gelirlerinde düşüş yaşayan Ilıcalı'nın, Survivor'u Türkiye'de çekmeye karar verdiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Türkiye'de çekmek için harekete geçti

Başladığı günden beri Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'da mekan değişikliğine gidilecek. Kabalık bir yapım ekibi ve yarışmacılara sahip olmasından dolayı maliyetlerin yüksek olduğu program için yeni karar alındı. Bu karar doğrultusunda Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak amacıyla yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Türkiye'de çekmek için harekete geçti

SURVİVOR İÇİN FLAŞ KARAR

Medyaradar'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünde 50 dönümlük bir çiftlik arazisini 18 milyon TL'ye satın aldığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken yerel gazetelerde ve internet sitelerinde satışın gerçekleştiği konusunda haberler paylaşılmaya başlandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT