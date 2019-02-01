Acun Ilıcalı'dan Survivor'ın karesi Esat Yontunç ile geldi! Esat Yontunç kimdir?

Survivor çekimlerinden ilk kare Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı Survivor Türkiye-Yunanistan çekimlerine başladı. Peki Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye Yunanistan saat kaçta? Esat Yontunç kimdir?

Acun Ilcalı Survivor Türkiye Yunanistan çekimleri için startı verdi. Ilcalı ınstagram hesabından Esat Yontunç ile olan bir fotorafını şu açıklamayla paylaştı:

Survivor Türkiye-Yunanistan’ın ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00’de TV8’de kaçırmayın.. Bu arada yok böyle deniz :)

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı ve en güvendiği insanlardan biri olan prodüktör Esat Yontuç, Hande Gülşen'le sözlendi. Televizyon dünyasının gizemli isimlerinden Esat Yontuç kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu?

6 Mayıs 1969, İstanbul doğumlu Esat Yontunç. Ortaokulu ve liseyi Moda Koleji’nde okumuş, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Acun Ilıcalı’nın çocukluk iş ve yol arkadaşıdır. Yakınlıklarını örneklersek eğer Acun Ilıcalı ailesini trafik kazasında kaybettikten sonra 1 yıl boyunca Esat Yontunç’un evinde kaldığını söylememiz yeterli olacaktır.

HEM İYİ HEM KÖTÜ GÜN DOSTU

Acun Ilıcalı, ailesi vefat ettikten sonra Esat Yontunç’un evinde kalırken sıcak sevmediği için camı açarak yattığını ve arkadaşının yorganın altında verdiği yaşam mücadelesini katıldığı 3 Adam programında anlatmıştı. Üşümesine rağmen asla sesini çıkarmamış Esat Yontunç.

TV MACERASI ACUN FİRARDA İLE BAŞLADI

Uzun zamandır hep Acun Ilıcalı’nın yanında olan Yontuç; Survivor, Var mısın Yok musun, Yetenek Sizsiniz gibi programların yapımında önemli noktalarda oldu.

Hatta “Var mısın Yok musun” programındaki Hamdi Bey’in Esat Yontunç olduğuna dair söylentiler de vardı.

Bu sırada 2008 yılının Eylül ayında, bestekar Selahattin İçli’nin torunu Sine İçli ile dünyaevine girdi.

Ancak 2 yıl sürdü evlilikleri. 2010 yılında boşandılar.

Ardından “Acun Medya” kurulunca, o da şirkete ortak oldu.

Yapımcı olarak çalışıyor Acun Medya’da.

Biz onu ilk kez geçtiğimiz yıl kamera önünde gördük.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler Ses Yarışması’nda Oğuzhan Koç ve Seda Bakan ile birlikte jüri görevi yaparak ilk defa kamera önünde oldu geçen yıl Mayıs ayında.

Hem başarılı hem de eğlenceli! Çevresi tarafından sevilen biri. Oldukça yakışıklı ve çekici olan bu beyin aşk hayatına.

BİR DÖNEM BURCU ESMERSOY İLE BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

“Yok Böyle Dans” programı sırasında yakınlaşmışlar ve sevgili olmuşlardı. Hatta Burcu Esmersoy haklarında çıkan haberleri doğrulamış, “Çıkan haberler doğru, Esat benim erkek arkadaşım, kendisi çok hoş bir bey” demişti.

ADI ASLIŞAH ALKOÇLAR’LA DA ANILMIŞTI

Ancak Aslışah Alkoçlar’ın ailesi, kızlarından 23 yaş büyük Esat Yontunç’u istememiş, kızlarını Londra'ya göndermişti. Bu ilişkisi yüzünden fazlasıyla eleştirilmişti.

Şu sıralar ise modacı Hande Gülşen ile sözlendi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı ile ilgili tarihi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Survivor 2019 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.