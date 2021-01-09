Acun Ilıcalı'nın denizde bindiği aracın markası nedir? Acun Ilıcalı'nın denizde bindiği aracın fiyatı ne kadar?

Ekranların en heyecanlı, stresli ve çekişmeli yarışması Survivor 2021 bu akşam başladı. her hafta reyting rekorları kırması beklenen yarışmanın bu hafta en çok konuşulanı yarışmanın sunucu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı'nın bu yıl hangi araçlar ve nasıl adaya giriş yapacağı merak ediliyordu. Bir rutin haline gelen bu durum yine gündem olmayı başardı.

Önce Harley Davidson marka motosiklete binen Acun, daha sonra denizde köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla şov yaptı. Peki Acun Ilıcalı'nın Survivor arabasının markası nedir, fiyatı ne kadar?

DENİZ ARACININ MARKASI, ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip. Deniz aracının fiyatı 80 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu araç 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip.

1987’de Noland Won tarafından icat edildi.

İki koltuklu deniz aracı, Hurth V-drive şanzımanına bağlı bir Atkins Rotary Marine motoruyla çalıştırılıyor.

Seabreachers, çok çeşitli renk özelliklerinde ve işaretlerde mevcuttur, hatta bir Seabreacher bir uzay mekiğini andırır.

Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!