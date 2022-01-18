Acun Ilıcalı'nın eski eşi, eski baldızı ve yeni sevgilisi bir arada! Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ortak noktası Kübra Açıl oldu! Survivor Panorama programının sunucusu olan Kübra Açıl'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Atunkaya yorum yaptı. Üçünü bir arada gören takipçiler "Bu ne genişlik?" yorumlarında bulundu.

1 6 TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’la arasında su sızmıyor. Ilıcalı’nın tatillerinde ve yurt dışı gezileri esnasında yanında olan Kübra Açıl Survivor Panorama sunucusu oldu.