Acun Ilıcalı'nın gözde yarışması O Ses Türkiye'nin ekranlara gelmesinin sebebi meğer buymuş! Jüri üyesi açıkladı!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ekşi Sözlük'te yazarların sorularını yanıtladı. Burada kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Özoğuz, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılma sebebini açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın gözde yarışması O Ses Türkiye'nin ekranlara gelmesinin sebebi meğer buymuş! Jüri üyesi açıkladı! 1

TV8 ekranlarının yılardır sevilerek takip edilen izlenme rekorları kıran ses yarışması O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Gökhan Özoğuz, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Özoğuz'un sözleri, bu yıl ekrana gelmeyen yarışma hakkında, "Meğer O Ses Türkiye yarışması bu yüzden yayınlamıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

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